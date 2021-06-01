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01 червня 2021, 19:09 4

Суд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом

01 червня 2021, 19:09 4
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Фото з відкритих джерел
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Шевченківський районний суд Києва залишив обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під цілодобовим домашнім арештом

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Суд ухвалив: клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу Антоненку залишити без задоволення. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, - поінформувала Голуб.

Захист Антоненка просив змінити йому запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Сам Антоненко просив задовольнити клопотання його адвокатів. Він пояснив, що поки перебував під вартою, його дружина втратила роботу, утримування дітей "зараз у нас виходить не кращим чином". Антоненко просив змінити йому запобіжний захід, щоб він міг відвідувати службу.

Прокурор заперечив щодо задоволення цього клопотання.

Суд залишив це клопотання захисту Антоненка без задоволення.

Також під час засідання було досліджено матеріали, раніше надані прокурором, серед яких - протокол огляду речей і документів, зокрема, фото однієї з обвинувачених у цій справі, Яни Дугарь, доручення щодо проведення слідчих дій, зокрема, щодо допитів низки осіб, документи, що містять інформацію про майновий стан і доходи обвинувачених.

Розгляд справи відкладено на 13:00 8 червня.

Як повідомлялося, 25 травня у справі Шеремета у відводі всього складу суду було відмовлено. Шевченківський райсуд Києва під час розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета відмовив представниці потерпілих у цій справі Оксані Мельник у задоволенні відводу усьому складу суду.

30 квітня у справі Шеремета Антоненка відпустили під домашній арешт.Він відсидів у СІЗО 1 рік і 4 місяці.

Андрій Антоненко Справа Шеремета суд домашній арешт прокурор

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