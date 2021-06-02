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02 июня 2021, 18:53 9

В Польше суд снова арестовал экс-главу "Укравтодора" Новака

02 июня 2021, 18:53 9
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Фото: из открытых источников
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Апелляционный суд в Варшаве принял постановление о повторном аресте бывшего главы "Укравтодора", экс-министра транспорта Польши Славомира Новака

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

В апреле этого года Новака освободили из СИЗО после восьми месяцев содержания под стражей.

Местная прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции, который постановил освободить Новака под залог.

В суде решили, что Новак должен вернуться в СИЗО и будет освобожден только в случае уплаты 1 млн злотых. Выполнение этого решения суд перенес на 19 июня.

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.

30 липня НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака, це власник українських фірм, що працюють у сфері дорожнього будівництва. 12 квітня Новака відпустили з-під варти у Польщі.

суд арест Польша Укравтодор Славомир Новак

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