Під Офісом президента проходить мітинг на підтримку Сергія Стерненка

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Акція "Покажіть нам справедливість" на підтримку засудженого до семи років позбавлення волі активіста Сергія Стерненка проходить під Офісом президента

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

Під будівлею на Банковій голосно грала музика, а люди продовжують підтягуватися. Іноді чутні речівки проти Авакова і Венедиктової.

Поліція посилено охороняє громадський порядок. Перекрито не тільки будівлю ВП, а й урядовий квартал.

Біля ОП чергують десятки правоохоронців. Неподалік припарковано кілька десятків автозаків.

Активісти зібрали слово "справедливість", а сам Стерненко приєднався до акції по телефону в онлайн-режимі.

Завтра йому буде оглошено вирок в Одеському апеляційному суді.

Організатори акції перед її завершенням закликали присутніх слідкувати за завтрашнім засіданням і бути в готовності знову вийти на протест. На цьому акція завершилася.

Як повідомлялося, рішення суду у справі Стерненка буде наприкінці травня, а саме - завтра, 31 травня. Дебати в суді у справі Стерненка в Апеляційному суді завершилися, суд пішов до нарадчої кімнати.

Як повідомлялося раніше, 14 травня суд відмовив Сергію Стерненку у скасуванні домашнього арешту. Руслан Демчук також залишається під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.

30 березня справу Стерненка передали на розгляд Одеського апеляційного суду. Вже визначено склад колегії суддів.

23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка до в'язниці на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.