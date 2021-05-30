Під Офісом президента проходить мітинг на підтримку Сергія Стерненка
Акція "Покажіть нам справедливість" на підтримку засудженого до семи років позбавлення волі активіста Сергія Стерненка проходить під Офісом президента
Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.
Під будівлею на Банковій голосно грала музика, а люди продовжують підтягуватися. Іноді чутні речівки проти Авакова і Венедиктової.
Поліція посилено охороняє громадський порядок. Перекрито не тільки будівлю ВП, а й урядовий квартал.
Біля ОП чергують десятки правоохоронців. Неподалік припарковано кілька десятків автозаків.
Активісти зібрали слово "справедливість", а сам Стерненко приєднався до акції по телефону в онлайн-режимі.
Завтра йому буде оглошено вирок в Одеському апеляційному суді.
Організатори акції перед її завершенням закликали присутніх слідкувати за завтрашнім засіданням і бути в готовності знову вийти на протест. На цьому акція завершилася.
Як повідомлялося, рішення суду у справі Стерненка буде наприкінці травня, а саме - завтра, 31 травня. Дебати в суді у справі Стерненка в Апеляційному суді завершилися, суд пішов до нарадчої кімнати.
Як повідомлялося раніше, 14 травня суд відмовив Сергію Стерненку у скасуванні домашнього арешту. Руслан Демчук також залишається під домашнім арештом.
Нагадаємо, раніше Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.
30 березня справу Стерненка передали на розгляд Одеського апеляційного суду. Вже визначено склад колегії суддів.
23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка до в'язниці на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.