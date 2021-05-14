Суд відмовив Сергієві Стерненку у скасуванні домашнього арешту
Одеський апеляційний суд, де слухалася справа Сергія Стерненка про викрадення людини, відмовив у вимозі скасувати йому домашній арешт.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал STERNENKO.
Суд відмовив мені і Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Нас залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також суд відмовив мені в можливості відбувати арешт у Києві, - написав Сергій Стерненко.
Адвокати вимагали звільнення Стерненка на поруки нардепа Романа Лозинського від "Голосу" або хоча б перенесення відбування домашнього арешту з Одеси до Києва, адже в столиці проживає велика частина адвокатів націоналіста.
У підсумку суд відмовив у всіх вимогах.
Як повідомлялося, 23 квітня розгляд справи Стерненка перенесли на середину травня через нові докази. Одеському активісту відмовили у відводі суддів.
Нагадаємо, раніше Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.
30 березня справу Стерненка передали на розгляд Одеського апеляційного суду. Вже визначено склад колегії суддів.
23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка до в'язниці на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.