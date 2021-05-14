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Суд відмовив Сергієві Стерненку у скасуванні домашнього арешту
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14 травня 2021, 17:13 452

Суд відмовив Сергієві Стерненку у скасуванні домашнього арешту

14 травня 2021, 17:13 452
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Руслан Демчук також залишається під домашнім арештом
Фото з відкритих джерел
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Одеський апеляційний суд, де слухалася справа Сергія Стерненка про викрадення людини, відмовив у вимозі скасувати йому домашній арешт.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал STERNENKO.

Суд відмовив мені і Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Нас залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також суд відмовив мені в можливості відбувати арешт у Києві, - написав Сергій Стерненко.

Адвокати вимагали звільнення Стерненка на поруки нардепа Романа Лозинського від "Голосу" або хоча б перенесення відбування домашнього арешту з Одеси до Києва, адже в столиці проживає велика частина адвокатів націоналіста.

У підсумку суд відмовив у всіх вимогах.

Як повідомлялося, 23 квітня розгляд справи Стерненка перенесли на середину травня через нові докази. Одеському активісту відмовили у відводі суддів.

Нагадаємо, раніше Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.

30 березня справу Стерненка передали на розгляд Одеського апеляційного суду. Вже визначено склад колегії суддів.

23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка до в'язниці на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

суд Одеса апеляція Сергій Стерненко домашній арешт

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