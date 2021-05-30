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30 мая 2021, 19:11 308

Под Офисом президента проходит митинг в поддержку Сергея Стерненко

30 мая 2021, 19:11 308
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Фото PavlovskyNews
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Акция «Покажите нам справедливость» в поддержку приговорённого к семи годам лишения свободы активиста Сергея Стерненко проходит под Офисом президента

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

Под зданием на Банковой громко играла музыка, а люди продолжают подтягиваться. Иногда слышны речевки против Авакова и Венедиктовой.

Полиция усиленно охраняет общественный порядок. Перекрыто не только здание ОП, но и правительственный квартал.

Возле ОП дежурят десятки правоохранителей. Неподалёку припарковано несколько десятков автозаков.

Активисты собрали слово "справедливость", а сам Стерненко присоединился к акции по телефону в онлайн-режиме.

Завтра ему будет оглашен приговор в Одесском апелляционном суде.

Организаторы акции перед ее завершением призвали присутствующих следить за завтрашним заседанием и находиться в готовности вновь выйти на протест.

На этом акция завершилась.

Как сообщалось, решение суда по делу Стерненко будет в конце мая, а именно - завтра, 31 мая. Прения в суде по делу Стерненко в апелляционном суде завершились, суд ушел в совещательную комнату.

Как сообщалось ранее, 14 мая суд отказал Сергею Стерненко в отмене домашнего ареста. Руслан Демчук также остается под домашним арестом.

Напомним, ранее Одесский апелляционный суд отпустил из-под стражи Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест.

30 марта дело Стерненко передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда. Уже определен состав коллегии судей.

23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

суд Офис президента апелляция Сергей Стерненко активисты акции протеста

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