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09 квітня 2021, 15:00 335

Стерненка відпустили з-під варти

09 квітня 2021, 15:00 335
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Його перевели під цілодобовий домашній арешт
Його перевели під цілодобовий домашній арешт
Фото з відкритих джерел
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Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Стерненка.

Щойно Одеський апеляційний суд задовільнив його клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з перебуванням в СІЗО. Його готові були взяти на поруки 27 нардепів, 4 з яких були в залі засідань. Суд пішов назустріч Стерненку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомлялося, 30 березня справу Стерненка передали на розгляд до Одеського апеляційного суду. Вже визначено склад колегії суддів.

Нагадаємо, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

суд Одеса апеляція Сергій Стерненко домашній арешт

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