Стерненка відпустили з-під варти
Його перевели під цілодобовий домашній арешт
Його перевели під цілодобовий домашній арешт
Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Стерненка.
Щойно Одеський апеляційний суд задовільнив його клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з перебуванням в СІЗО. Його готові були взяти на поруки 27 нардепів, 4 з яких були в залі засідань. Суд пішов назустріч Стерненку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.
Як повідомлялося, 30 березня справу Стерненка передали на розгляд до Одеського апеляційного суду. Вже визначено склад колегії суддів.
Нагадаємо, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.
У Дніпрі через суд скасували рішення про обмеження пільгового проїздуВсі новини »
09 квітня 2021, 12:34Проти Тупицького можуть застосувати примусовий привід, - нардеп
09 квітня 2021, 11:59Затриманого на хабарі брата судді Вовка відправили під варту із заставою у 35 мільйонів
09 квітня 2021, 08:41
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок