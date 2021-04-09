Стерненка відпустили з-під варти

Його перевели під цілодобовий домашній арешт

Його перевели під цілодобовий домашній арешт

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Стерненка.

Щойно Одеський апеляційний суд задовільнив його клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з перебуванням в СІЗО. Його готові були взяти на поруки 27 нардепів, 4 з яких були в залі засідань. Суд пішов назустріч Стерненку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомлялося, 30 березня справу Стерненка передали на розгляд до Одеського апеляційного суду. Вже визначено склад колегії суддів.

Нагадаємо, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.