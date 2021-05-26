Адвокат українця Яцкіна оскаржив "вирок за держзраду", який винесли в окупованому Криму

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Адвокат Івана Яцкіна, засудженого в Криму за звинуваченням у “державній зраді”, Микола Полозов подав апеляційну скаргу на вирок кримчанину

Про це захисник розповів в коментарі "Крим.Реалії”, передає RegioNews.

Скаргу я подав поки що коротку, для розгорнутої скарги мені необхідно мати на руках протокол судового засідання. Протокол до сих пір не надали, оскільки головуюча суддя Алла Хіневич знаходиться в дорадчій кімнаті вже по іншому процесу, а без її підпису протокол не видають. Що стосується підстав, сам Іван Григорович прийняв рішення подавати скаргу. Наша позиція полягає в тому, що ми вважаємо вирок занадто суворим у зв’язку з низкою пом’якшуючих обставин, в тому числі в зв’язку з наявністю малолітніх дітей у мого підзахисного, — розповів адвокат.

За словами Полозова, апеляційна скарга на вирок кримчанину Яцкіну буде розглянута в Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції в російському Сочі.

Як повідомлялося 21 травня, у Криму окупаційний суд засудив українця до 11 років суворого режиму. В окупованому Росією Криму так званий "суд” засудив українця Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі у справі про "держзраду”.

Згодом МЗС засудило незаконний вирок українцю Яцкіну в окупованому Криму.