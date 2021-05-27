У Києві затримали керівників парків "Конча-Заспа" і "Голосіївський" під час отримання хабаря

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, керівник КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" вимагав та одержав від підприємця неправомірну вигоду за погодження облаштування мотузкового парку на балансових територіях комунального підприємства. Таку "послугу" він оцінив у 4 тис. доларів. Згідно з сайтом підприємства, керівником ЛПГ "Конча-Заспа" є Іван Щербей.

Своєю чергою, керівник НПП "Голосіївський" вимагав та одержав від цього ж підприємця 54 тисячі гривень за прискорення укладання договору для здійснення цієї діяльності. В.о. директора Голосіївського парку є Андрій Хрутьба, призначений на цю посаду менше ніж місяць тому, після звільнення В’ячеслава Потапенка.

Наразі обох посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України, керівника КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" - під час одержання другої частини хабаря у сумі 3 тис. доларів, а в.о. директора НПП "Голосіївський" - під час одержання усієї суми хабаря.

Вирішується питання про повідомлення затриманим підозри та обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали чиновника міськради під час отримання 50 тисяч хабаря.