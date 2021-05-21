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21 травня 2021, 16:48 184

Рішення суду у справі Стерненка буде наприкінці травня

21 травня 2021, 16:48 184
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Фото з відкритих джерел
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Дебати в апеляційному суді у справі Стерненка завершилися, суд пішов у дорадчу кімнату.

Про це повідомив Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі STERNENKO, передає RegioNews.

Рішення буде орієнтовно 31 травня о 14:00, - додав Стерненко.

Як повідомлялося, 14 травня суд відмовив Сергієві Стерненку у скасуванні домашнього арешту. Руслан Демчук також залишається під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.

30 березня справу Стерненка передали на розгляд Одеського апеляційного суду. Вже визначено склад колегії суддів.

23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка до в'язниці на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

суд апеляція Сергій Стерненко Нарада рішення

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