Справу Стерненка передали на розгляд до Одеського апеляційного суду

Вже визначено склад колегії суддів

Вже визначено склад колегії суддів

Фото: з відкритих джерел

Кримінальну справу за обвинуваченням одеського активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука у викраденні Сергія Щербича, яку вже було розглянуто в суді першої інстанції, передали на розгляд до Одеського апеляційного суду.

Про це повідомляє пресслужба Одеського апеляційного суду, передає RegioNews.

До Одеського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Сергія Стерненка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України, та Руслана Демчука - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України, з апеляційними скаргами обвинуваченого Сергія Стерненка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже визначено склад колегії суддів Одеського апеляційного суду: головуючий суддя Альбіна Кадегроб, судді: Руслан Котелевський та Вадим Прібилов.

Нагадаємо, 13 серпня активіст Сергій Стерненко отримав в СБУ обвинувальний акт у справі про вбивство Івана Кузнєцова в травні 2018 року.

23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.