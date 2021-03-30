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30 березня 2021, 14:51 128

Справу Стерненка передали на розгляд до Одеського апеляційного суду

30 березня 2021, 14:51 128
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Вже визначено склад колегії суддів
Вже визначено склад колегії суддів
Фото: з відкритих джерел
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Кримінальну справу за обвинуваченням одеського активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука у викраденні Сергія Щербича, яку вже було розглянуто в суді першої інстанції, передали на розгляд до Одеського апеляційного суду.

Про це повідомляє пресслужба Одеського апеляційного суду, передає RegioNews.

До Одеського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Сергія Стерненка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України, та Руслана Демчука - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України, з апеляційними скаргами обвинуваченого Сергія Стерненка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже визначено склад колегії суддів Одеського апеляційного суду: головуючий суддя Альбіна Кадегроб, судді: Руслан Котелевський та Вадим Прібилов.

Нагадаємо, 13 серпня активіст Сергій Стерненко отримав в СБУ обвинувальний акт у справі про вбивство Івана Кузнєцова в травні 2018 року.

23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

суд Одеса злочин прокурор Сергій Стерненко

 
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