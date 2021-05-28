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28 травня 2021, 16:11 11

На окрузі №87 в Івано-Франківській області слід провести нові вибори - ОПОРА

28 травня 2021, 16:11 11
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Фото: із відкритих джерел
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Переголосування лише на шести дільницях округу №87 в Івано-Фіранківській області несе загрозу масштабного підкупу виборців, тому там слід провести нові повноцінні проміжні вибори

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на радницю з юридичних питань Громадянської мережі "ОПОРА” Ольгу Коцюрубу, передає RegioNews.

Зараз проводити вибори після двох місяців, відколи завершився процес агітації, та голосувати за двох кандидатів – це не відповідатиме міжнародним стандартам", - заявила Коцюруба.

Вона додала, що події, які розгорталися на окрузі №87, можуть вплинути на вподобання виборців, якщо у вибарах братимуть участь лише двоє кандидатів.

Крім того, в українському законодавстві немає норми про переголосування на кількох виборчих дільницях.

Тут є серйозні загрози підкупу виборців. Що менша кількість виборців вплине на "ціну" мандата (не більше 12 тисяч громадян), то більшою є загроза підкупу виборців", — каже Коцюруба.

На її думку, найбільш оптимальним було би проведення виборчого процесу з самого початку.

Нагадаємо, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Тоді Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

19 травня ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом.

24 травня Верховний Суд вдруге визнав недійсним обрання Вірастюка нардепом.

25 травня ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду з приводу перемоги Вірастюка на виборах.

вибори Івано-Франківськ голосування ОПОРА перевибори

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