Справа довиборів на Франківщині: Верховний Суд взяв перерву до 5 червня

Фото: Facebook

Велика Палата Верховного Суду оголосила перерву до 5 червня у розгляді скарги кандидата по округу № 87 Василя Вірастюка, партії “Слуга народу” та ЦВК на рішення Верховного Суду

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Вони оскаржують рішення про скасування протоколу ЦВК від 19 травня 2021 року.

Сьогодні Велика Палата ВСУ повинна була винести рішення, оскільки 26 травня на засіданні сторони судового процесу слухали впродовж майже двох годин. Однак, після п’яти годин обговорення, повернувшись з нарадчої кімнати, судді не змогли дійти одностайності в рішенні через їхню парну кількість”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме тому у розгляді справи оголосили перерву до 5 червня.

Нагадаємо, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Тоді Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

19 травня ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом.

24 травня Верховний Суд вдруге визнав недійсним обрання Вірастюка нардепом.

25 травня ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду з приводу перемоги Вірастюка на виборах.