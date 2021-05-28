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28 мая 2021, 16:11 40

В округе №87 в Ивано-Франковской области следует провести новые выборы - ОПОРА

28 мая 2021, 16:11 40
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Фото: из открытых источников
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Переголосование только на шести участках округа №87 в Ивано-Фиранкивський области угрожает масштабным подкупом избирателей, поэтому там следует провести новые полноценные промежуточные выборы

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на советницу по юридическим вопросам Гражданской сети "ОПОРА" Ольгу Коцюрубу, передает RegioNews.

Сейчас проводить выборы после двух месяцев, с тех пор как завершился процесс агитации, и голосовать за двух кандидатов - это не будет соответствовать международным стандартам", - заявила Коцюруба.

Она добавила, что события, которые разворачивались в округе №87, могут повлиять на предпочтения избирателей, если в выборах будут участвовать только два кандидата.

Кроме того, в украинском законодательстве нет нормы о переголосовании на нескольких избирательных участках.

Здесь есть серьезные угрозы подкупа избирателей. Чем меньше количество избирателей повлияет на "цену" мандата (не более 12 тысяч граждан), тем больше угроза подкупа избирателей", - говорит Коцюруба.

По ее мнению, наиболее оптимальным было бы проведение избирательного процесса с самого начала.

Напомним 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК касательно выборов на 87 округе. Тогда Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом.

24 мая Верховный Суд во второй раз признал недействительным избрание Вирастюка нардепом.

25 мая ЦИК обжаловала решение Верховного Суда по поводу победы Вирастюка на выборах.

выборы Ивано-Франковск голосование ОПОРА перевыборы

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