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24 травня 2021, 10:32 288

Суд вдруге визнав недійсним обрання Вірастюка нардепом

24 травня 2021, 10:32 288
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Фото: із відкритих джерел
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Верховний Суд скасував протокол Центральної виборчої комісії від 19 травня 2021 року, яким було визнано перемогу на проміжних виборах в Івано-Франківській області Василя Вірастюка

Про це повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА”, передає RegioNews.

Відповідне рішення прийнято у неділю, 23 травня. Відомо, що позов з вимогою скасувати рішення ЦВК подав кандидат у нардепи по 87 округу Олександр Шевченко.

Вказаною постановою Суд скасував пункти 1 та 2 Постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією "ОПОРИ”, суд зобов'язав ЦВК встановити результати виборів в окрузі №87 із врахуванням висновків, які були надані Верховним Судом.

Свою постанову Верховний Суд ухвалив як суд першої інстанції. Якщо ЦВК або Василь Вірастюк подадуть апеляцію, справу буде переглядати Велика Палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції, і її рішення буде остаточним.

Нагадаємо, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

19 травня ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом.

Відразу ж стало відомо, що визнання Вірастюка нардепом знову оскаржуватимуть у суді. Кандидат у народні депутати по округу № 87 Олександр Шевченко планує оскаржити в суді рішення ЦВК про визнання переможцем проміжних виборів в Івано-Франківській області Василя Вірастюка.

Читайте також: Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка.

суд вибори Івано-Франківськ Василь Вірастюк Івано-Франківська область довибори

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