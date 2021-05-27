У Раді ще не знають, які питання можна винести на референдум
Станом на сьогодні немає правильно сформульованих глобальних питань, які можна було б найближчим часом винести на всеукраїнський референдум
Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає RegioNews.
Підходити до цих питань потрібно виважено: не виносити що завгодно, аби тільки винести. Правильно сформульованих глобальних питань, які можна було б завтра винести на референдум, сьогодні я не бачу", - сказав він.
Спікер нагадав, що відповідний законопроєкт №3612 "Про всеукраїнський референдум" Верховна Рада підтримала 26 січня.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ситуація на Донбасі може стати одним з найголовніших питань, які можуть винести на загальнодержавний референдум.
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