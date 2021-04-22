ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом

Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій

Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій

Фото: із відкритих джерел

Центральна виборча комісія під час засідання 22 квітня офіційно оголосила про обрання Василя Вірастюка народним депутатом на проміжних виборах до Верховної Ради в окрузі №87 на території Івано-Франківської області.

Про це у Facebook повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

Центральна виборча комісія встановила результати виборів на окрузі №87 та визнала кандидата від партії "Слуга народу” Василя Вірастюка обраним народним депутатом України”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що згідно із протоколом окружної виборчої комісії (ОВК), він набрав 15 536 голосів виборців.

Олександр Шевченко від партії "За Майбутнє” отримав 15 114 голосів. Протокол підписали 16 членів ЦВК, двоє з них додали окрему думку.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія прийняла для опрацювання протокол окружної виборчої комісії з поміткою "Уточнений” про підсумки голосування в ОВО №87 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року.

Раніше повідомлялось, що на довиборах у Верховну Раду України, що відбулися на 87 окрузі в Івано-Франківській області окружна комісія склала уточнений протокол про підсумки голосування. Розрив між кандидатами Василем Вірастюком та Олександром Шевченком зменшився до 422 голосів.

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