У місті Селидове на Донеччині депутати відправили у відставку мера
У місті Селидове Донецької області місцеві депутати відправили у відставку мера міста Віталія Нєшина
Про це повідомляє місцева телекомпанію "Орбіта", передає RegioNews.
Відомо, що вони провели таємне голосування у міській раді.
Селидовські депутати напередодні висловили недовіру міському голові та винесли на порядок денний чергової сесії питання щодо дострокового припинення повноважень Віталія Нєшина. Голосували таємно", - йдеться у матеріалі.
Також повідомляється, що Віталій Нєшин з таким рішенням депутатів не згоден, він готує документи для позову і буде оскаржувати рішення в судовому порядку.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію у Слов'янську.
Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію у Слов'янськуВсі новини »
26 травня 2021, 13:16КВУ назвав депутатів-рекордсменів за кількістю поданих законопроєктів
26 травня 2021, 13:06Конституційний суд закрив справу "карантину вихідного дня”
25 травня 2021, 17:30
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського