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26 травня 2021, 14:27 116

У місті Селидове на Донеччині депутати відправили у відставку мера

26 травня 2021, 14:27 116
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Фото: із відкритих джерел
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У місті Селидове Донецької області місцеві депутати відправили у відставку мера міста Віталія Нєшина

Про це повідомляє місцева телекомпанію "Орбіта", передає RegioNews.

Відомо, що вони провели таємне голосування у міській раді.

Селидовські депутати напередодні висловили недовіру міському голові та винесли на порядок денний чергової сесії питання щодо дострокового припинення повноважень Віталія Нєшина. Голосували таємно", - йдеться у матеріалі.

Також повідомляється, що Віталій Нєшин з таким рішенням депутатів не згоден, він готує документи для позову і буде оскаржувати рішення в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію у Слов'янську.

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