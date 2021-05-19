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19 травня 2021, 19:20 10

ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом

19 травня 2021, 19:20 10
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Фото з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія (ЦВК) склала новий протокол виборів народного депутата на 87 окрузі в Івано-Франківській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відповідне рішення засіданні ЦВК.

Згідно зі встановленими результатами, переможцем залишається кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх урахування, - йдеться в повідомленні ЦВК у Facebook.

На засіданні ЦВК склала новий протокол за результатами виборів. Після визнання недійсним голосування на шести дільницях голоси за кандидатів дещо змінилися:

  • Василь Вірастюк - 14 811
  • Олександр Шевченко - 13 942
  • Руслан Кошулинський - 13 463

Відповідно до закону про вибори народних депутатів України, народним депутатом обрано Василя Вірастюка, - додали на засіданні ЦВК.

Як повідомлялося сьогодні стосовно довиборів в окрузі №87, ЦВК визнала недійсними результати шести дільниць.

Нагадаємо, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

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