ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом

Фото з відкритих джерел

Центральна виборча комісія (ЦВК) склала новий протокол виборів народного депутата на 87 окрузі в Івано-Франківській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відповідне рішення засіданні ЦВК.

Згідно зі встановленими результатами, переможцем залишається кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх урахування, - йдеться в повідомленні ЦВК у Facebook.

На засіданні ЦВК склала новий протокол за результатами виборів. Після визнання недійсним голосування на шести дільницях голоси за кандидатів дещо змінилися:

Василь Вірастюк - 14 811

Олександр Шевченко - 13 942

Руслан Кошулинський - 13 463

Відповідно до закону про вибори народних депутатів України, народним депутатом обрано Василя Вірастюка, - додали на засіданні ЦВК.

Як повідомлялося сьогодні стосовно довиборів в окрузі №87, ЦВК визнала недійсними результати шести дільниць.

Нагадаємо, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

Читайте також: Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка.