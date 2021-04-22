08:58  22 квітня
В Україні понад 16 тисяч нових COVID-хворих: найбільше в Києві та на Харківщині
10:19  22 квітня
Вибори на 87 окрузі: Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК
08:11  22 квітня
На Донбасі зафіксували 8 порушень режиму "тиші": ніхто з військових не постраждав
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2021, 10:19 80

Вибори на 87 окрузі: Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК

22 квітня 2021, 10:19 80
Читайте также на русском языке
Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції
Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховний Суд задовольнив апеляцію ЦВК та підтвердив правомірність її позиції щодо процесу встановлення результатів виборів в окрузі № 87.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Для визнання бездіяльності протиправною недостатньо одного лише факту неналежного та/або несвоєчасного виконання обов’язкових дій. Важливими є також конкретні причини, умови та обставини, через які дії фактично не були виконані чи були виконані з порушенням строків", - йдеться у рішенні ВС.

Обгрунтовуючи свою позицію, ЦВК надало суду копії рішень Івано-Франківського окружного адміністративного суду, з яких випливає, що у період з 12 квітня і до часу звернення позивачем, 15 квітня, тривали судові процеси. Ці процеси мали вплив на встановлення підсумків та результатів виборів у 87-му окрузі і, відповідно, Верховний Суд зазначив, що результат розгляду цих справ мав безпосередній вплив на встановлення окружною комісією підсумків голосування в окрузі.

Тож у своєму рішенні Верховний Суд вказав, що наведені обставини, які ЦВК повинна була врахувати, не дозволяли їй виконати обов’язок щодо встановлення результатів виборів у визначений законом строк.

Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія оскаржуватиме рішення суду щодо невстановлення результатів виборів на 87 одномандатному виборчому округу в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, що кандидат у народні депутати на довиборах у Верховну Раду на 87 окрузі Василь Вірастюк вважає, що Центральна виборча комісія порушила вимоги закону через те, що не визнала його переможцем до 12 квітня.

суд вибори ЦВК рішення Івано-Франківська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Ігор Черняк
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua