Вибори на 87 окрузі: Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК

Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції

Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції

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Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Для визнання бездіяльності протиправною недостатньо одного лише факту неналежного та/або несвоєчасного виконання обов’язкових дій. Важливими є також конкретні причини, умови та обставини, через які дії фактично не були виконані чи були виконані з порушенням строків", - йдеться у рішенні ВС.

Обгрунтовуючи свою позицію, ЦВК надало суду копії рішень Івано-Франківського окружного адміністративного суду, з яких випливає, що у період з 12 квітня і до часу звернення позивачем, 15 квітня, тривали судові процеси. Ці процеси мали вплив на встановлення підсумків та результатів виборів у 87-му окрузі і, відповідно, Верховний Суд зазначив, що результат розгляду цих справ мав безпосередній вплив на встановлення окружною комісією підсумків голосування в окрузі.

Тож у своєму рішенні Верховний Суд вказав, що наведені обставини, які ЦВК повинна була врахувати, не дозволяли їй виконати обов’язок щодо встановлення результатів виборів у визначений законом строк.

Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія оскаржуватиме рішення суду щодо невстановлення результатів виборів на 87 одномандатному виборчому округу в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, що кандидат у народні депутати на довиборах у Верховну Раду на 87 окрузі Василь Вірастюк вважає, що Центральна виборча комісія порушила вимоги закону через те, що не визнала його переможцем до 12 квітня.