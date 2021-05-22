Арахамія розповів Кличку про корупцію серед столичних комунальників

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Про це Арахамія сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24", пише RegioNews.

Під час програми між Кличком і Арахамією виникла суперечка і тоді нардеп навів приклад, як він вважає, корупції серед місцевих комунальників.

В мене машину забрали на евакуаторі, я дізнаюся, як же забрати машину назад. Дізнаюся, що забрало якесь ТОВ, незрозуміло яке – дві тис. грн. Потім вони кажуть, що ми сьогодні не працюємо, завтра – ще раз дві тис. грн. Я прийшов, заплатив. Відстежив за депутатським запитом, скільки зайшло в Київ (до бюджету – ред.). Як ви думаєте, якщо чотири тисячі гривень заплатив за евакуацію, скільки має в бюджет Києва надійти? В моєму розумінні хоча б половина. Але не 10%, як виявилося насправді. Тому не треба зараз розповідати…", - заявив Арахамія.

Нардеп вважає, що комунальні підприємства завжди були годівницями різних політсил.

Тобі – водоканал, тобі – евакуація, тобі – парковки тощо. А зараз ви сидите як божі кульбабки й кажете "політика, політика" (про обшуки – ред.). Дайте людям пообшукувати й ви побачите, яка там політика! Начальника, главу апарату, я не пам'ятаю, хто це, взяли – він кримінальний авторитет чи якийсь контрабандист – 3,5 млн доларів готівкою, 150 печаток, купа документації, й амбарна книга – скільки кому роздати! А ви розповідаєте, що немає корупції. Кияни чітко знають, де є корупція!" – заявив нардеп.

Нагадаємо, під час цього ж ефіру голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія згадав, як давав хабарі при будівництві бізнес-центру в столиці.