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22 мая 2021, 11:52 13

Арахамия рассказал Кличко о коррупции среди столичных коммунальщиков

22 мая 2021, 11:52 13
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Фото из открытых источников
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Глава парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия считает, что именно масштабная коррупция стала причиной обысков коммунальных предприятий в Киеве.

Об этом Арахамия сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24", пишет RegioNews.

Во время программы между Кличко и Арахамией возник спор и тогда нардеп привел пример, как он считает, коррупции среди местных коммунальщиков.

У меня машину забрали на эвакуаторе, я узнаю, как же забрать машину обратно. Узнаю, что забрало некое ООО, которое непонятно – две тыс. грн. Потом они говорят, что мы сегодня не работаем, завтра – еще раз две тыс. грн. Я пришел, заплатил. Отследил по депутатскому запросу, сколько зашло в Киев (в бюджет – ред.). Как вы думаете, если четыре тысячи гривен заплатил за эвакуацию, сколько должен в бюджет Киева поступить? В моем понимании хотя бы половина. Но не 10%, как оказалось на самом деле. Поэтому не надо сейчас рассказывать...", - заявил Арахамия.

Нардеп считает, что коммунальные предприятия всегда были кормушками разных политсил.

Тебе - водоканал, тебе – эвакуация, тебе – парковки и тому подобное. А сейчас вы сидите как божьи одуванчики и говорите "политика, политика" (об обысках – ред.). Дайте людям пообискивать и вы увидите, какая там политика! Начальника, главу аппарата, я не помню, кто это, взяли – он криминальный авторитет или какой-то контрабандист – 3,5 млн долларов наличными, 150 печатей, куча документации, и амбарная книга – сколько кому раздать! А вы рассказываете, что нет коррупции. Киевляне четко знают, где есть коррупция!"– заявил нардеп.

Напомним, во время этого же эфира глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия вспомнил, как давал взятки при строительстве бизнес-центра в столице.

обыски Киев коррупция Кличко Виталий Арахамия Давид

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