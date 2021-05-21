Випускні вечори у Києві цього року відбудуться без батьків - КМДА

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Департамент освіти Київської міської держадміністрації оприлюднив рекомендації проведення останніх дзвоників та випускних вечорів у Києві в умовах карантину

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, святкування мають проводитися із дотриманням карантинних правил, таких, як дотримання дистанції, носіння масок, проведення заходів не в приміщеннях. Також буде обмежено доступ батьків випускників.

Департамент освіти розробив рекомендації для закладів освіти щодо проведення останніх дзвінків та випускних вечорів. Вони будуть відбуватись, але за чіткими умовами дотримання всіх карантинних правил... Ми робимо це, аби попередити розповсюдження хвороби", - заявив Кличко.

Нагадаємо, на Одещині заборонили проведення святкових випускних "на широкий загал".