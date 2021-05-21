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21 травня 2021, 15:22 337

У Харкові затримали псевдополіцейських, які викрадали людей

21 травня 2021, 15:22 337
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Фото: Нацполіція
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У Харкові внутрішня безпека поліції викрила групу псевдополіцейських, яка вимагала кошти з громадян за непритягнення їх до відповідальності. Тих, хто відмовлявся сплачувати кошти позбавляли волі

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що в поле зору псевдополіцейських потрапляли наркоділки та особи, які вживають заборонені речовини.

Представляючись правоохоронцями, вимагали кошти з громадян за непритягнення їх до відповідальності. Осіб, які відмовлялися сплачувати кошти, позбавляли волі, відбирали їхнє майно або їх родичів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання організатора та учасників злочинного угруповання.

Крім того, за погодженням Харківської обласної прокуратури усім фігурантам повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть злочинців, які тримали людей у трудовому рабстві.

крадіжка поліція кримінальна справа Харків гроші

 
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