16:56  21 мая
Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac
16:02  21 мая
Назначен временный и. о. председателя "Укравтодора"
14:42  21 мая
На Донбассе боевики усиливают военную подготовку - разведка
UA | RU
UA | RU
21 мая 2021, 16:48 84

Решение суда по делу Стерненко будет в конце мая

21 мая 2021, 16:48 84
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Прения в суде по делу Стерненко в апелляционном суде завершились, суд ушел в совещательную комнату.

Об этом сообщил Сергей Стерненко в своем Telegram-канале STERNENKO, передает RegioNews.

Решение будет ориентировочно 31 мая в 14:00, - добавил Стерненко.

Как сообщалось, 14 мая суд отказал Сергею Стерненко в отмене домашнего ареста. Руслан Демчук также остается под домашним арестом.

Напомним, ранее Одесский апелляционный суд отпустил из-под стражи Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест.

30 марта дело Стерненко передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда. Уже определен состав коллегии судей.

23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

суд апелляция Сергей Стерненко Совещание решение

В Крыму оккупационный суд приговорил украинца к 11 годам строгого режима
21 мая 2021, 15:32
Слушание дела Медведчука: под судом произошли столкновения
21 мая 2021, 14:33
Суд оправдал генерала Назарова по делу гибели 49 десантников
21 мая 2021, 12:44
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua