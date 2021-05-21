Решение суда по делу Стерненко будет в конце мая

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Прения в суде по делу Стерненко в апелляционном суде завершились, суд ушел в совещательную комнату.

Об этом сообщил Сергей Стерненко в своем Telegram-канале STERNENKO, передает RegioNews.

Решение будет ориентировочно 31 мая в 14:00, - добавил Стерненко.

Как сообщалось, 14 мая суд отказал Сергею Стерненко в отмене домашнего ареста. Руслан Демчук также остается под домашним арестом.

Напомним, ранее Одесский апелляционный суд отпустил из-под стражи Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест.

30 марта дело Стерненко передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда. Уже определен состав коллегии судей.

23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.