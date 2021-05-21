У Криму окупаційний суд засудив українця до 11 років суворого режиму

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В окупованому Росією Криму так званий “суд” засудив українця Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі у справі про “держзраду”

Про це в Telegram повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, передає RegioNews.

Івана Яцкіна засудили до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, та після закінчення строку один рік обмеження волі адміністративного нагляду”, - розповіла вона.

За словами Денісової, вирок незаконний, і є свідченням продовження політичних репресій окупаційної влади стосовно громадян України.

Вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на незаконний вирок та посилити тиск на Росію.

Довідка: громадянина України Івана Яцкіна затримали 16 жовтня 2019 року в окупованому Криму. Під час обшуків у нього вилучили документи українського зразка і ноутбук.

Нагадаємо, у Криму нарахували майже 5 тисяч порушень прав людини за три роки.