У Криму окупаційний суд засудив українця до 11 років суворого режиму
В окупованому Росією Криму так званий “суд” засудив українця Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі у справі про “держзраду”
Про це в Telegram повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, передає RegioNews.
Івана Яцкіна засудили до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, та після закінчення строку один рік обмеження волі адміністративного нагляду”, - розповіла вона.
За словами Денісової, вирок незаконний, і є свідченням продовження політичних репресій окупаційної влади стосовно громадян України.
Вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на незаконний вирок та посилити тиск на Росію.
Довідка: громадянина України Івана Яцкіна затримали 16 жовтня 2019 року в окупованому Криму. Під час обшуків у нього вилучили документи українського зразка і ноутбук.
Нагадаємо, у Криму нарахували майже 5 тисяч порушень прав людини за три роки.