16:56  21 травня
МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac
16:02  21 травня
Призначено тимчасового в.о. голови "Укравтодору"
14:42  21 травня
На Донбасі бойовики посилюють військову підготовку - розвідка
UA | RU
UA | RU
21 травня 2021, 15:32 16

У Криму окупаційний суд засудив українця до 11 років суворого режиму

21 травня 2021, 15:32 16
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В окупованому Росією Криму так званий “суд” засудив українця Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі у справі про “держзраду”

Про це в Telegram повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, передає RegioNews.

Івана Яцкіна засудили до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, та після закінчення строку один рік обмеження волі адміністративного нагляду”, - розповіла вона.

За словами Денісової, вирок незаконний, і є свідченням продовження політичних репресій окупаційної влади стосовно громадян України.

Вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на незаконний вирок та посилити тиск на Росію.

Довідка: громадянина України Івана Яцкіна затримали 16 жовтня 2019 року в окупованому Криму. Під час обшуків у нього вилучили документи українського зразка і ноутбук.

Нагадаємо, у Криму нарахували майже 5 тисяч порушень прав людини за три роки.

Крим окупанти суд в'язниця репресії

Слухання справи Медведчука: під судом відбулися сутички
21 травня 2021, 14:33
У Києві суд слухає справу Медведчука, під будівлею почався мітинг
21 травня 2021, 12:59
Суд виправдав генерала Назарова у справі загибелі 49 десантників
21 травня 2021, 12:44
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua