Коронавірус в Україні: за добу одужало втричі більше людей, ніж захворіло

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В Україні за 19 травня COVID-19 виявили у 5 165 осіб, госпіталізували 1 884 хворих, зафіксовано 203 летальних випадки, 16 748 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 19 травня 324 дитини та 109 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зареєстрували у Дніпропетровській області (489), м.Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311) та Київській (295) областях.

Всього за добу провели 69 732 тестування на коронавірус.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 170 398 осіб, з них 1 916 194 одужали, летальних випадків - 48 899.

Нагадаємо, за 18 травня COVID-19 виявили у 5 138 осіб, госпіталізували 2 269 хворих.