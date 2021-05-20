Коронавірус в Україні: за добу одужало втричі більше людей, ніж захворіло
В Україні за 19 травня COVID-19 виявили у 5 165 осіб, госпіталізували 1 884 хворих, зафіксовано 203 летальних випадки, 16 748 пацієнтів одужали
Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Так, серед захворілих за 19 травня 324 дитини та 109 медпрацівників.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу зареєстрували у Дніпропетровській області (489), м.Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311) та Київській (295) областях.
Всього за добу провели 69 732 тестування на коронавірус.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 170 398 осіб, з них 1 916 194 одужали, летальних випадків - 48 899.
Нагадаємо, за 18 травня COVID-19 виявили у 5 138 осіб, госпіталізували 2 269 хворих.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка