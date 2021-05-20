08:59  20 травня
Коронавірус в Україні: за добу одужало втричі більше людей, ніж захворіло
10:32  20 травня
В Одесі обстріляли кабінет голови райсуду
08:11  20 травня
На Донбасі бойовики гатили з гранатометів поблизу Авдіївки та Талаківки
UA | RU
UA | RU
20 травня 2021, 08:59 6

Коронавірус в Україні: за добу одужало втричі більше людей, ніж захворіло

20 травня 2021, 08:59 6
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 19 травня COVID-19 виявили у 5 165 осіб, госпіталізували 1 884 хворих, зафіксовано 203 летальних випадки, 16 748 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 19 травня 324 дитини та 109 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зареєстрували у Дніпропетровській області (489), м.Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311) та Київській (295) областях.

Всього за добу провели 69 732 тестування на коронавірус.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 170 398 осіб, з них 1 916 194 одужали, летальних випадків - 48 899.

Нагадаємо, за 18 травня COVID-19 виявили у 5 138 осіб, госпіталізували 2 269 хворих.

коронавірус ушпиталення МОЗ медики пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Віталій Бала
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram