"Слуги народа" массово проигнорировали встречу с кандидатом на главу Минздрава Ляшко
На встречу фракции "Слуга народа" с кандидатом на должность министра здравоохранения Виктором Ляшко пришло лишь 35 депутатов из 244
Об этом сообщил нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Виктор Ляшко отчитался на заседании фракции "Слуга народа" перед заседанием Верховной Рады, где его кандидатуру должны рассматривать на должность главы Минздрава. Однако "слуги народа" массово проигнорировали заседание фракции: пришли лишь 35 из 244. Один из их однопартийцев - нардеп Александр Качура - удивился, что "видимо, нет вопросов" к претенденту на такую должность во время пандемии.
На встречу с кандидатом в министры здравоохранения пришло не больше 35 депутатов из 244. Видимо вопросов нет? - написал Качура.
Также он добавил, что "Ляшко обещает быстро завершить вакцинацию украинских граждан".
Но говорит, что не имеет доступа ко всем контрактам с поставщиками. Якобы предшественник не давал ему полной информации. Но обещает быстро разобраться и отчитаться в Раде в случае назначения, - отметил Качура.
Еще нардеп сообщил, что на вопрос, уйдет ли Ляшко в отставку, если не выполнит до конца года план вакцинации, кандидат ответил утвердительно, что не будет держаться за министерский портфель и что он бы не претендовал на эту должность если бы не понимал, как с этим справится.
Как сообщалось, фракция "Слуга народа" в четверг запланировала встретиться с Ляшко.
Раньше Комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост главы Минздрава.
Впоследствии Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев.
Также Ляшко уже определился, кто заменит его на посту главного санврача.