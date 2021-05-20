"Слуги народа" массово проигнорировали встречу с кандидатом на главу Минздрава Ляшко

На встречу фракции "Слуга народа" с кандидатом на должность министра здравоохранения Виктором Ляшко пришло лишь 35 депутатов из 244

Об этом сообщил нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Виктор Ляшко отчитался на заседании фракции "Слуга народа" перед заседанием Верховной Рады, где его кандидатуру должны рассматривать на должность главы Минздрава. Однако "слуги народа" массово проигнорировали заседание фракции: пришли лишь 35 из 244. Один из их однопартийцев - нардеп Александр Качура - удивился, что "видимо, нет вопросов" к претенденту на такую должность во время пандемии.

На встречу с кандидатом в министры здравоохранения пришло не больше 35 депутатов из 244. Видимо вопросов нет? - написал Качура.

Также он добавил, что "Ляшко обещает быстро завершить вакцинацию украинских граждан".

Но говорит, что не имеет доступа ко всем контрактам с поставщиками. Якобы предшественник не давал ему полной информации. Но обещает быстро разобраться и отчитаться в Раде в случае назначения, - отметил Качура.

Еще нардеп сообщил, что на вопрос, уйдет ли Ляшко в отставку, если не выполнит до конца года план вакцинации, кандидат ответил утвердительно, что не будет держаться за министерский портфель и что он бы не претендовал на эту должность если бы не понимал, как с этим справится.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" в четверг запланировала встретиться с Ляшко.

Раньше Комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост главы Минздрава.

Впоследствии Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев.

Также Ляшко уже определился, кто заменит его на посту главного санврача.