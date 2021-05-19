До Ради внесли подання про призначення трьох міністрів

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Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення на вакантні посади голів МОЗ, Мінекономіки та Мінінфраструктури

Про це "РБК-Україна" повідомила прессекретар премʼєр-міністра Ольга Куришко, передає RegioNews.

Так, Олексія Любченка пропонується призначати на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Премʼєр-міністр вніс ці кандидатури за пропозицією фракції "Слуга народу", яка має права коаліції.

Нагадаємо, у четвер, 20 травня, фракція "Слуга народу" проведе додаткову зустріч з кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я Віктором Ляшком. На зустрічі головний санітарний лікар відповість на запитання нардепів.