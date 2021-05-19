Чиновники ДСНС Луганщини постануть перед судом за фейкове гасіння пожеж

Фото: ДСНС

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, начальник одного із відділів Головного управління ДСНС в Луганській області та п’ятеро інспекторів фільсифікували офіційну документацію про виїзди на охоплену вогнем територію та ліквідацію пожеж.

Слідчі встановили, що зловмисники сфальсифікували 46 актів.

Інспектори за вказівкою начальника структурного підрозділу ДСНС Луганщини підробляли акти про пожежі, які сталися на початку липня 2020 року на території дачного кооперативу "Озеро Вовче” в Новоайдарському районі, з метою створення видимості про ефективну їх ліквідацію”, - йдеться в повідомленні.

Також у Офісі генпрокурора нагадали, що на території дачного кооперативу "Озеро Вовче” внаслідок масштабних пожеж загинуло троє людей, було знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді штрафу до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж у липні 2020 року на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. 2 грудня нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині, вона має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Пізніше стало відомо, що трьох чиновників ДСНС підозрюють у фальсифікації звітності.