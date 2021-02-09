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09 лютого 2021, 17:32 4

Пожежі на Луганщині: трьох чиновників ДСНС підозрюють у фальсифікації звітності

09 лютого 2021, 17:32 4
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Чиновники ДСНС гасили пожежі тільки на папері
Чиновники ДСНС гасили пожежі тільки на папері
Фото: ДСНС
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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом чиновникам Державної служби із надзвичайних ситуацій за підробку актів гасіння пожеж у Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

У відомстві нагадали, що в липні 2020 року на території садівничого товариства №5 "Озеро Вовче” Новоайдарського району Луганської області виникли масштабні пожежі.

У вогні загинули троє людей, були знищені житлові будинки, господарчі споруди та інше майно місцевих мешканців.

Проте, за даними слідства, сили та засоби пожежно-рятувальних загонів до місця пожежі не виїжджали. Для викривлення статистичних показників працівники підрозділів ГУ ДСНС у Луганській області через деякий час після пожежі склали акти про пожежу”, - розповіли в ДБР.

Було встановлено, що чиновники вносили неправдиві відомомсті в офіційні документи відносно керівників гасіння пожежі, сил та засобів, начебто залучених до роботи.

ДБР оголосило трьом посадовцям ДСНС підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). У разі доведення вини посадовцям загрожує штраф від 2 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. 2 грудня нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині, вона має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

пожежа Луганська область ДСНС ДБР кримінальна справа підозра чиновники

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