З експосадовця "Приватбанку" Яценка зняли електронний браслет через "технічні причини" – САП

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура не клопотала про подовження для ексзаступника голови правління «Приватбанку» Володимира Яценка зобов’язання носити електронний браслет через технічні причини.

Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Вона зазначила, що засідання відбулося 21 квітня, прокурор не клопотав про подовження зобов’язання для Яценка носити засіб контролю.

У зв’язку з технічними причинами неможливо було застосувати електронний засіб контролю саме за місцем проживання підозрюваного. Всі інші зобов’язання, які були покладені на нього судом, залишилися, – сказала вона.

За словами Постолюк, застосування браслету визнали технічно неможливим з огляду на житло, в якому Яценко перебуває на домашньому арешті.

Вона зазначила, що висновки про технічну неможливість застосування електронного браслета надала Національна поліція.

Як повідомлялося, 25 лютого суд відправив під варту ексменеджера ПриватБанку із заставою у понад 52 мільйони.

Цього ж дня ексменеджер ПриватБанку Яценко вийшов з СІЗО під заставу в 52 млн гривень. Заставу внесло товариство, але його назву суд не може оприлюднювати.

Раніше, 22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти.