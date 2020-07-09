Пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня

Далі вогонь не повинен поширитися

Далі вогонь не повинен поширитися

Фото: ДСНС

Лісові пожежі в Луганській області визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Луганської ОДА.

Пожежу на території Сєвєродонецького і Новоайдарського лісомисливських господарств попередньо класифікується як надзвичайна ситуація регіонального рівня природного характеру з погрозою поширення і придбання ознак надзвичайної ситуації державного рівня", - заявив голова ОДА.

Проте, за словами керівника регіонального підрозділу ДСНС Михайла Пшика, реальної загрози розповсюдження пожежі експерти не бачать. За його словами, охорона лісу постійно обходить територію і контролює ситуацію.

Також наголошується, що всього через пожежу на Луганщині в лікарню звернулася 71 людина. Ще 34 людини були госпіталізовані, з них 15 дітей.

В даний час пожежники продовжують гасити окремі осередки горіння на території Борівського, Капітанівського і Охтирського лісництва. Орієнтовна площа пройдена вогнем становить близько 5 тис. га.

Як раніше повідомляв RegioNews, масштабну пожежу в Новоайдарському районі Луганської області могло викликати попадання снаряда з підконтрольної бойовикам території.

Нагадаємо, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету Міністрів з проханням визнати масштабні пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня.