09:56  09 липня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 810 нових випадків
10:32  09 липня
У Чернівецькій області досі підтоплені 4 населені пункти
08:21  09 липня
Доба в ООС: поранені троє українських військових, один загинув
UA | RU
UA | RU
09 липня 2020, 09:29 3

Пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня

09 липня 2020, 09:29 3
Читайте также на русском языке
Далі вогонь не повинен поширитися
Далі вогонь не повинен поширитися
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Лісові пожежі в Луганській області визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Луганської ОДА.

Пожежу на території Сєвєродонецького і Новоайдарського лісомисливських господарств попередньо класифікується як надзвичайна ситуація регіонального рівня природного характеру з погрозою поширення і придбання ознак надзвичайної ситуації державного рівня", - заявив голова ОДА.

Проте, за словами керівника регіонального підрозділу ДСНС Михайла Пшика, реальної загрози розповсюдження пожежі експерти не бачать. За його словами, охорона лісу постійно обходить територію і контролює ситуацію.

Також наголошується, що всього через пожежу на Луганщині в лікарню звернулася 71 людина. Ще 34 людини були госпіталізовані, з них 15 дітей.

В даний час пожежники продовжують гасити окремі осередки горіння на території Борівського, Капітанівського і Охтирського лісництва. Орієнтовна площа пройдена вогнем становить близько 5 тис. га.

Як раніше повідомляв RegioNews, масштабну пожежу в Новоайдарському районі Луганської області могло викликати попадання снаряда з підконтрольної бойовикам території.

Нагадаємо, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету Міністрів з проханням визнати масштабні пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня.

Луганська область пожежа трагедія ДСНС рятувальники ліс
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Навіщо Петрашко хоче "зламати" ProZorro і чому це може коштувати Україні $600 млн щорічно
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »