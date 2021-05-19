Чиновники ГСЧС Луганщины предстанут перед судом за фейковое тушение пожаров

Фото: ГСЧС

В суд передали дело шестерых чиновников управления ГСЧС Луганской области, которые "на бумаге" тушили масштабные пожары

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, начальник одного из отделов Главного управления ГСЧС в Луганской области и пятеро инспекторов фальсифицировали официальную документацию о выездах на охваченную огнем территорию и ликвидации пожаров.

Следователи установили, что злоумышленники сфальсифицировали 46 актов.

Инспекторы по указанию начальника структурного подразделения ГСЧС Луганщины подделывали акты о пожарах, которые произошли в начале июля 2020 года на территории дачного кооператива "Озеро Вовче" в Новоайдарском районе, с целью создания видимости эффективной их ликвидации", - говорится в сообщении.

Также в Офисе генпрокурора напомнили, что на территории дачного кооператива "Озеро Вовче" в результате масштабных пожаров погибли трое человек, было уничтожено жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа до 4 тысяч необлагаемых минимумов или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров в июле 2020 года на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. 2 декабря нардепы создали ВСК относительно пожаров на Луганщине, она должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Позже стало известно, что трех чиновников ГСЧС подозревают в фальсификации отчетности.