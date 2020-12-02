Нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині
Народні депутати ухвалили постанову №4262 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області.
Рішення підтримали 258 народних депутатів, пише RegioNews.
Як ідеться в пояснювальній записці, основною метою створення Тимчасової слідчої комісії є здійснення парламентського контролю та перевірки відомостей щодо розслідування причин виникнення пожеж у Луганській області протягом 2020 року та дій/ бездіяльності Луганського обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і Луганської облдержадміністрації - Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо вчасного реагування на виникнення та недопущення виникнення подій надзвичайного характеру.
Основними завданнями ТСК визначено:
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з’ясування реальних причин виникнення у 2020 році масових пожеж на території Луганської області, яка підконтрольна українській владі; дослідження ефективності управлінських рішень Луганського обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Луганської ОДА – ВЦА щодо організації процесу локалізації та протидії пожежам, евакуації осіб, тощо;
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розслідування фактів зловживань та/або дій/бездіяльності керівництва Луганського обласного управління ДСНС, керівництва Луганської ОДА - ВЦА щодо здійснення запобіжних заходів після пожежі, яка мала місце у липні 2020 року, які б унеможливили розповсюдження пожеж на великі території не тільки лісових масивів, але і населених пунктів.
Головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка, заступником голови ТСК - народного депутата від групи "Довіра" Сергія Вельможного.
До складу ТСК обрано народних депутатів: Володимира Воронова (фракція "Слуга народу"), Марію Іонову ("Європейська солідарність"), Сергія Іонушаса ("Слуга народу"), Юрія Солода ("Опозиційна платформа - За життя"), Максима Ткаченка ("Слуга народу"), Павла Фролова ("Слуга народу").
Нагадаємо, що Раді рекомендують встановити відповідальність за випалювання трави і підпали лісів.