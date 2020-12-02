Нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині

ТСК має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України

ТСК має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України

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Народні депутати ухвалили постанову №4262 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області.

Рішення підтримали 258 народних депутатів, пише RegioNews.

Як ідеться в пояснювальній записці, основною метою створення Тимчасової слідчої комісії є здійснення парламентського контролю та перевірки відомостей щодо розслідування причин виникнення пожеж у Луганській області протягом 2020 року та дій/ бездіяльності Луганського обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і Луганської облдержадміністрації - Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо вчасного реагування на виникнення та недопущення виникнення подій надзвичайного характеру.

Основними завданнями ТСК визначено:

з’ясування реальних причин виникнення у 2020 році масових пожеж на території Луганської області, яка підконтрольна українській владі; дослідження ефективності управлінських рішень Луганського обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Луганської ОДА – ВЦА щодо організації процесу локалізації та протидії пожежам, евакуації осіб, тощо;

розслідування фактів зловживань та/або дій/бездіяльності керівництва Луганського обласного управління ДСНС, керівництва Луганської ОДА - ВЦА щодо здійснення запобіжних заходів після пожежі, яка мала місце у липні 2020 року, які б унеможливили розповсюдження пожеж на великі території не тільки лісових масивів, але і населених пунктів.

ТСК має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

Головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка, заступником голови ТСК - народного депутата від групи "Довіра" Сергія Вельможного.

До складу ТСК обрано народних депутатів: Володимира Воронова (фракція "Слуга народу"), Марію Іонову ("Європейська солідарність"), Сергія Іонушаса ("Слуга народу"), Юрія Солода ("Опозиційна платформа - За життя"), Максима Ткаченка ("Слуга народу"), Павла Фролова ("Слуга народу").

Нагадаємо, що Раді рекомендують встановити відповідальність за випалювання трави і підпали лісів.