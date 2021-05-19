На Львівщині сталася потрійна ДТП з двома загиблими

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

У Стрийському районі на Львівщині на трасі внаслідок ДТП загинули 2 людини

Про це повідомляє ДСНС Львівської області, передає RegioNews.

18 травня о 23:38 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с. Козьова Стрийського району на трасі "Київ-Чоп" відбулось зіткнення трьох автомобілів: "Renault Kangoo" з автовозом "Scania" та автомобілем "Chevrolet Cruze", - повідомляють рятувальники.

На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення 24-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Сколе.

Внаслідок ДТП загинули водій та пасажирка, 1978 року народження, з автомобіля "Renault Kangoo".

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрата проводились роботи по деблокуванню загиблих з автомобіля та відключення акумуляторної батареї.

Як повідомлялося, учора на Рівненщині перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі. У салоні транспортного засобу перебували близько 20 пасажирів.