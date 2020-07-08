Лісові пожежі на Луганщині: число жертв досягло семи людей, ще 27 - госпіталізовані

Пожежа знищила вже понад сотню будинків

Пожежа знищила вже понад сотню будинків

Фото: Facebook.com/policeLG

Внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на представника омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павла Лисянського.

Чоловік 1962 року народження, який знаходився у важкому стані та перебував в реанімації з термічними опіками, сьогодні о 3.00 помер. Вночі до місцевої лікарні нікого не доставляли. Загалом в місцевій лікарні перебуває 27 осіб, з них 17 дітей, зі слів лікарів, їх стан стабільний", - зазначив Лисянський.

В результаті пожежі в с. Смоляниново 23 житлових будинки знищені, пошкоджені 36 житлових будинків і ще знищені 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро".

Крім того, спікер поліції Луганській області Тетяна Погукай повідомила, що місцевих жителів евакуювали з палаючих будинків селища під Сєвєродонецьком і везли в районні лікарні. Спікер зазначила, що евакуацію проводили десятки машин швидкої допомоги.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, до ліквідації пожежі залучили понад 1000 працівників системи МВС та авіацію.

З 13:00 понад 1000 рятувальників, поліцейських і гвардійців Луганській області і викликаних сил з Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей залучені до гасіння пожежі. Тільки з Краматорська вилетіло 2 пожежних літаки АН-32П ДСНС України", - зазначив міністр.

Також до гасіння пожежі залучили 444 військових ООС, задіяні близько 60 одиниць техніки, серед якої навіть безпілотні літальні апарати.

Військові лікарсько-сестринські бригади надають допомогу потерпілому місцевому населенню. Екіпажі санітарних автомобілів і 8 армійських вертольотів Мі-8 також залучені для ліквідації пожежі та її наслідків.

Нагадаємо, у Луганській області спалахнула велика лісова пожежа: пошкоджено 60 гектарів. Пізніше пожежа досягла населених пунктів, жителів евакуюють.