"Слуги" не заперечують проти висування Любченка кандидатом на посаду міністра економіки

Формального голосування не було

Формального голосування не було

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на одного із членів фракції "Слуга народу", передає RegioNews.

За словами співрозмовника видання, формального голосування не було, але і проти кандидатури Любченка ніхто не виступив.

Після голосування за відставку Петрашка ми будемо збирати підписи за Любченка, потім на їх підставі прем'єр внесе цю кандидатуру в Раду, - сказав він.

Як повідомлялося, сьогодні "Слуги народу” схвалили кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури. Фракція проголосувала "за".

Раніше, 14 травня, "Слуги народу" назвали претендента на посаду міністра економіки. Також підтвердили прізвище кандидата на посаду міністра інфраструктури.

Раніше того ж дня повідомлялося, що заяви на звільнення написали міністри Криклій та Петрашко. Заяви міністрів уже надійшли до Верховної ради.

За місяць до того, 14 квітня Кабмін призначив Любченка головою Податкової служби строком на 5 років. На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив низку кадрових рішень.