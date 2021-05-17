"Слуги народу” схвалили кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури
Фракція проголосувала "за"
Фракція проголосувала "за"
Фракція “Слуга народу” на засіданні у понеділок, 17 травня, схвалила кандидатуру голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури.
Про це сказав народний депутат від "Слуги народу” Олексій Устенко, передає RegioNews з посиланням на УНН .
Кубракова одобрили. Фракція проголосувала за, — повідомив Устенко.
Як повідомлялося, 14 травня стало відомо, хто може замінити Владислава Криклія після його відставки. Кандидатом на цю посаду розглядають главу "Укравтодору".
Раніше того ж дня повідомлялося, що заяви на звільнення написали міністри Криклій та Петрашко. Заяви міністрів уже надійшли до Верховної ради.
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