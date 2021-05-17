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17 травня 2021, 19:57 817

"Слуги народу” схвалили кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури

17 травня 2021, 19:57 817
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Фракція проголосувала "за"
Фракція проголосувала "за"
Фото з відкритих джерел
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Фракція “Слуга народу” на засіданні у понеділок, 17 травня, схвалила кандидатуру голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

Про це сказав народний депутат від "Слуги народу” Олексій Устенко, передає RegioNews з посиланням на УНН .

Кубракова одобрили. Фракція проголосувала за, — повідомив Устенко.

Як повідомлялося, 14 травня стало відомо, хто може замінити Владислава Криклія після його відставки. Кандидатом на цю посаду розглядають главу "Укравтодору".

Раніше того ж дня повідомлялося, що заяви на звільнення написали міністри Криклій та Петрашко. Заяви міністрів уже надійшли до Верховної ради.

кадри міністр Мінінфраструктури Укравтодор посада Кандидат

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