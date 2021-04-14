Кабмін призначив Любченка головою Податкової служби строком на 5 років

На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив низку кадрових рішень

На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив низку кадрових рішень

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 14 квітня Кабінет Міністрів під час засідання призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби терміном на 5 років.

Про це в Telegram повідомив нрародний депутат і постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

За інформацією Мокана, Любченко почне обіймати посаду із 20 квітня 2021 року, він переміг у конкурсі на зайняття цієї посади.

Варто зазначити, що Любченко очолював Податкову з 29 квітня 2020 року, тоді його призначили без конкурсу шляхом укладення контракту тільки на період дії карантину. Термін дії контракту закінчується 19 квітня 2021 року.

Також під час засідання Кабінет Міністрів призначив Тимофія Милованова виконуючим обов'язки генерального директора державного підприємства "Національний фонд інвестицій України".

Олександра Терещенка було звільнено з посади заступника Міністра у справах ветеранів України.

Сергія Павлова призначили виконуючим обов'язки директора державного підприємства "Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові".

Нагадаємо, 29 квітня 2020 року Кабмін призначив нового керівника Державної податкової служби.

Також повідомлялось, що на посаду голови Державної податкової претендують 9 кандидатів.