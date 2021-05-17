"Слуги" не возражают против выдвижения Любченко кандидатом на пост министра экономики
Формального голосования не было
Формального голосования не было
"Слуга народа" на сегодняшнем заседании фракции предварительно одобрила кандидата на должность министра развития экономики. Нардепы предварительно поддержали кандидатуру действующего главы налоговой Алексея Любченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одного из членов фракции "Слуга народа", передает RegioNews.
По словам собеседника издания, формального голосования не было, но и против кандидатуры Любченко никто не выступил.
После голосования за отставку Петрашко мы будем собирать подписи за Любченко, затем на их основании премьер внесет эту кандидатуру в Раду, - сказал он.
Как сообщалось, сегодня "Слуги народа" одобрили кандидатуру Кубракова на пост министра инфраструктуры. Фракция проголосовала "за".
Ранее, 14 мая, "Слуги народа" назвали претендента на пост министра экономики. Также подтвердили фамилию кандидата на должность министра инфраструктуры.
Ранее в тот же день сообщалось, что заявления на увольнение написали министры Криклий и Петрашко. Заявления министров уже поступили в Верховную Раду.
За месяц до того, 14 апреля Кабмин назначил Любченко главой налоговой службы сроком на 5 лет. На сегодняшнем заседании правительство приняло ряд кадровых решений.
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