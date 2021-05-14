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14 травня 2021, 20:27 12

"Слуги народу" назвали претендента на посаду міністра економіки

14 травня 2021, 20:27 12
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Також підтвердили прізвище кандидата на посаду міністра інфраструктури
Фото з відкритих джерел
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Замість Ігоря Петрашка на посаду міністра економіки розглядатимуть голову ДПС України Олексія Любченка.

Про це повідомив депутат від партії "Слуга народу" Олексій Устенко, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Замість Петрашка розглядається кандидат Любченко. Замість Криклія - Кубрак, - сказав Устенко.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі член фракції "Слуга Народу” Олександр Качура, у понеділок ввечері відбудеться засідання фракції "Слуга Народу”, на якому розглянуть нові кандидатури на посаду міністра економіки та міністра інфраструктури.

Як повідомлялося, сьогодні заяви на звільнення написали міністри Криклій та Петрашко. Заяви міністрів уже надійшли до Верховної ради.

Згодом стало відомо, хто може замінити Владислава Криклія після його відставки. Кандидатом на цю посаду розглядають главу "Укравтодору".

міністр Мінекономіки податкова служба Ігор Петрашко відставка

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