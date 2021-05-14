"Слуги народу" назвали претендента на посаду міністра економіки
Також підтвердили прізвище кандидата на посаду міністра інфраструктури
Також підтвердили прізвище кандидата на посаду міністра інфраструктури
Замість Ігоря Петрашка на посаду міністра економіки розглядатимуть голову ДПС України Олексія Любченка.
Про це повідомив депутат від партії "Слуга народу" Олексій Устенко, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Замість Петрашка розглядається кандидат Любченко. Замість Криклія - Кубрак, - сказав Устенко.
Як зазначив у своєму Telegram-каналі член фракції "Слуга Народу” Олександр Качура, у понеділок ввечері відбудеться засідання фракції "Слуга Народу”, на якому розглянуть нові кандидатури на посаду міністра економіки та міністра інфраструктури.
Як повідомлялося, сьогодні заяви на звільнення написали міністри Криклій та Петрашко. Заяви міністрів уже надійшли до Верховної ради.
Згодом стало відомо, хто може замінити Владислава Криклія після його відставки. Кандидатом на цю посаду розглядають главу "Укравтодору".
Зеленський знову змінив персональний склад РНБО: що відомоВсі новини »
13 травня 2021, 20:52В "Слузі народу" знову прокоментували ймовірність відставки Степанова
11 травня 2021, 20:31Степанов прокоментував ймовірність своєї відставки
07 травня 2021, 20:42
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція