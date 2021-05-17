Уряд звільнив двох заступників міністра енергетики
Кабмін 17 травня звільнив Юрія Бойка та Олександра Зоріна з посад заступників міністра енергетики.
Про це свідчать розпорядження № 444-р та № 445-р, опубліковані на Урядовому порталі, передає RegioNews.
Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабміном.
Юрій Бойко був заступником міністра енергетики, тимчасово очолював відомство після звільнення колишньої т.в.о Ольги Буславець у листопаді-грудні минулого року. З грудня обов’язки міністра енергетики виконував Юрій Вітренко. Після того, як головою правління НАК "Нафтогаз" призначили Юрія Вітренко, Юрій Бойко знову тимчасово очолив відомство.
Олександр Зорін працював заступником міністра енергетики з 15 липня 2020 року.
Як повідомлялося, 28 квітня Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу замість" Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.
Раніше, 16 лютого парламент не зміг дати Вітренку повноваження "повноцінного" міністра. Рада проголосувала лише за невелике розширення повноважень для нього.