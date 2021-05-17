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17 травня 2021, 19:02 327

Уряд звільнив двох заступників міністра енергетики

17 травня 2021, 19:02 327
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За поданням прем’єр-міністра звільнені Юрій Бойко та Олександр Зорін
За поданням прем’єр-міністра звільнені Юрій Бойко та Олександр Зорін
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Кабмін 17 травня звільнив Юрія Бойка та Олександра Зоріна з посад заступників міністра енергетики.

Про це свідчать розпорядження № 444-р та № 445-р, опубліковані на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабміном.

Юрій Бойко був заступником міністра енергетики, тимчасово очолював відомство після звільнення колишньої т.в.о Ольги Буславець у листопаді-грудні минулого року. З грудня обов’язки міністра енергетики виконував Юрій Вітренко. Після того, як головою правління НАК "Нафтогаз" призначили Юрія Вітренко, Юрій Бойко знову тимчасово очолив відомство.

Олександр Зорін працював заступником міністра енергетики з 15 липня 2020 року.

Як повідомлялося, 28 квітня Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу замість" Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.

Раніше, 16 лютого парламент не зміг дати Вітренку повноваження "повноцінного" міністра. Рада проголосувала лише за невелике розширення повноважень для нього.

29 квітня Рада призначила Галущенка міністром енергетики. До цього він працював в "Енергоатомі".

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