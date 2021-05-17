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17 травня 2021, 13:49 32

Позачергове засідання Ради може відбутися 20 травня - Корнієнко

17 травня 2021, 13:49 32
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Остаточний порядок денний засідання ще не сформовано
Остаточний порядок денний засідання ще не сформовано
Фото: з відкритих джерел
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На позачерговому засіданні Верховної Ради планують розглянути законопроєкти для співпраці з МВФ, а також, у випадку звільнення міністрів 18 травня, в четвер можуть голосувати за призначення нових кандидатів.

Як передає RegioNews, про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу в парламенті.

Можливе ще одне позачергове засідання на цьому тижні. Плануємо в четвер. Ми будемо завтра брати в апараті підписні листи", - повідомив Корнієнко.

На засіданні планують розглядати законопроєкти щодо НАБУ і Вищої ради правосуддя. Для виконання умов співпраці з МВФ та отримання нового траншу, Рада має ухвалити ці законопроєкти на початку червня.

Крім того, за словами голови партії, "якщо завтра відбудеться звільнення міністрів, в четвер можуть голосувати за призначення нових міністрів".

Раніше повідомлялось, що цього тижня депутати планують зібратися щонайменше на одне позачергове засідання, щоб розглянути питання відставки міністрів Максима Степанова, Владислава Криклія та Ігоря Петрашка.

міністр Слуга народа партія засідання Олександр Корнієнко

 
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