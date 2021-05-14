17:13  14 травня
Суд відмовив Сергієві Стерненку у скасуванні домашнього арешту
15:41  14 травня
Комітет Ради рекомендує депутатам ліквідувати "Укроборонпром"
17:56  14 травня
Бойовики на Донбасі здійснили 4 порушення режиму тиші – штаб ООС
UA | RU
UA | RU
14 травня 2021, 19:12 14

Заяви на звільнення написали міністри Криклій та Петрашко – ЗМІ

14 травня 2021, 19:12 14
Читайте также на русском языке
Заяви міністрів уже надійшли до Верховної ради
Заяви міністрів уже надійшли до Верховної ради
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Піти з постів за власним бажанням хочуть міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в "Слузі народу", передає RegioNews.

Їх питання будуть розглянуті у вівторок на позачерговому (засіданні парламенту - ред.), - повідомив співрозмовник видання.

За словами джерела, в понеділок, 17 травня, фракція СН планує зібратися на засідання, щоб розглянути питання про їхню відставку, а також кандидатів на посади міністра інфраструктури і міністра розвитку економіки.

Цю інформацію також підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. У Кабінеті міністрів та ВР також підтвердили, що міністри подали у відставку.

До Ради надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія, - повідомила прессекретар спікера ВР Ольга Туній.

Крім того, нардеп від СН Юлія Грішина опублікувала фотографію заяви Криклія.

Як повідомлялося, 17 травня "Слуги народу" обговорять відставку Степанова. Єдиної думки з цього питання в політсили немає.

30 квітня повідомлялося, що в Раді зареєстрували постанову про відставку Марченка. Його призначили на цю посаду в березні 2020 року.

відставка міністр Мінекономіки Мінінфраструктури Владислав Криклій Ігор Петрашко

Уряд тимчасово запровадив граничні націнки на пальне
14 травня 2021, 16:36
Зеленський знову змінив персональний склад РНБО: що відомо
13 травня 2021, 20:52
Степанов прокоментував ймовірність своєї відставки
07 травня 2021, 20:42
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua