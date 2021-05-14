Заяви на звільнення написали міністри Криклій та Петрашко – ЗМІ

Заяви міністрів уже надійшли до Верховної ради

Заяви міністрів уже надійшли до Верховної ради

Фото з відкритих джерел

Піти з постів за власним бажанням хочуть міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в "Слузі народу", передає RegioNews.

Їх питання будуть розглянуті у вівторок на позачерговому (засіданні парламенту - ред.), - повідомив співрозмовник видання.

За словами джерела, в понеділок, 17 травня, фракція СН планує зібратися на засідання, щоб розглянути питання про їхню відставку, а також кандидатів на посади міністра інфраструктури і міністра розвитку економіки.

Цю інформацію також підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. У Кабінеті міністрів та ВР також підтвердили, що міністри подали у відставку.

До Ради надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія, - повідомила прессекретар спікера ВР Ольга Туній.

Крім того, нардеп від СН Юлія Грішина опублікувала фотографію заяви Криклія.

Як повідомлялося, 17 травня "Слуги народу" обговорять відставку Степанова. Єдиної думки з цього питання в політсили немає.

30 квітня повідомлялося, що в Раді зареєстрували постанову про відставку Марченка. Його призначили на цю посаду в березні 2020 року.