17:13  14 травня
Суд відмовив Сергієві Стерненку у скасуванні домашнього арешту
15:41  14 травня
Комітет Ради рекомендує депутатам ліквідувати "Укроборонпром"
17:56  14 травня
Бойовики на Донбасі здійснили 4 порушення режиму тиші – штаб ООС
UA | RU
UA | RU
14 травня 2021, 22:01 5

Заступниця міністра економіки Панаіотіді також звільняєтсья

14 травня 2021, 22:01 5
Читайте также на русском языке
Зараз вона завершує відпустку
Зараз вона завершує відпустку
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді написала заяву про відставку два тижні тому.

Про це Світлана Панаіотіді повідомила на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Офіційно щодо мене: написала заяву 29.04. Завершую відпустку... - написала вона.

Як повідомлялося, заяви на звільнення написали міністри Криклій та Петрашко. Заяви міністрів уже надійшли до Верховної ради.

Міністерство Мінекономіки відставка звільнення кадри

Степанов піде у відставку за однієї умови
14 травня 2021, 21:05
"Слуги народу" назвали претендента на посаду міністра економіки
14 травня 2021, 20:27
Стало відомо, хто може замінити Владислава Криклія після його відставки, - ЗМІ
14 травня 2021, 19:48
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua