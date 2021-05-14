Заступниця міністра економіки Панаіотіді також звільняєтсья
Зараз вона завершує відпустку
Зараз вона завершує відпустку
Заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді написала заяву про відставку два тижні тому.
Про це Світлана Панаіотіді повідомила на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Офіційно щодо мене: написала заяву 29.04. Завершую відпустку... - написала вона.
Як повідомлялося, заяви на звільнення написали міністри Криклій та Петрашко. Заяви міністрів уже надійшли до Верховної ради.
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