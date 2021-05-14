17:13  14 травня
Суд відмовив Сергієві Стерненку у скасуванні домашнього арешту
15:41  14 травня
Комітет Ради рекомендує депутатам ліквідувати "Укроборонпром"
17:56  14 травня
Бойовики на Донбасі здійснили 4 порушення режиму тиші – штаб ООС
UA | RU
UA | RU
14 травня 2021, 19:00 43

Зеленський пообіцяв перевірити мешканців елітних дач під Києвом

14 травня 2021, 19:00 43
Читайте также на русском языке
На засіданні РНБО піднімалося питання державних дач у Конча-Заспі й Пущі-Водиці
На засіданні РНБО піднімалося питання державних дач у Конча-Заспі й Пущі-Водиці
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудуться перевірки державних дач і будинків в заповідних зонах під Києвом. Мешканців, які проживають незаконно, виселять.

Про це глава держави сказав у відеозверненні за підсумками засідання РНБО, передає RegioNews.

Мова йде про майже 400 га заповідної землі та більше 100 державних будівель і дач. Він сказав, що дачами "за дуже символічну плату почала користуватися низка незрозумілих осіб”.

У підписі до відео вказано, що вони почали користуватися дачами за часів п'ятого президента Петра Порошенка.

Зеленський зазначив, що це колишні судді, прокурори, митники, податківці, "люди на прізвище Піскун, Ландик, Васюник, міністри часів Януковича” (Зеленський згадав Табачника та Богатирьову).

Він стверджує, що наказав провести повний аудит земель і резиденцій в Конча-Заспі та Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, і підстави для їхнього перебування.

Після цього розпочнеться велике переселення", – пообіцяв він.

Нагадаємо, раніше стали відомі імена топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО ввела санкції. Також санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.

Згодом стало відомо, що, за інформацією ЗМІ, Президент припинив громадянство трьох відомих контрабандистів. Двоє з них під санкціями РНБО.

14 травня Зеленський повідомив, щл РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі".

Володимир Зеленський чиновники перевірки Київська область Дача

РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі" – Зеленський
14 травня 2021, 18:30
ОП готує масштабну пресконференцію до другої річниці президентства Зеленського
14 травня 2021, 17:34
У НАЗК перевіряють законність призначення Вітренка головою "Нафтогазу” - ЗМІ
14 травня 2021, 10:28
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua