Зеленський пообіцяв перевірити мешканців елітних дач під Києвом

На засіданні РНБО піднімалося питання державних дач у Конча-Заспі й Пущі-Водиці

На засіданні РНБО піднімалося питання державних дач у Конча-Заспі й Пущі-Водиці

Фото: із відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудуться перевірки державних дач і будинків в заповідних зонах під Києвом. Мешканців, які проживають незаконно, виселять.

Про це глава держави сказав у відеозверненні за підсумками засідання РНБО, передає RegioNews.

Мова йде про майже 400 га заповідної землі та більше 100 державних будівель і дач. Він сказав, що дачами "за дуже символічну плату почала користуватися низка незрозумілих осіб”.

У підписі до відео вказано, що вони почали користуватися дачами за часів п'ятого президента Петра Порошенка.

Зеленський зазначив, що це колишні судді, прокурори, митники, податківці, "люди на прізвище Піскун, Ландик, Васюник, міністри часів Януковича” (Зеленський згадав Табачника та Богатирьову).

Він стверджує, що наказав провести повний аудит земель і резиденцій в Конча-Заспі та Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, і підстави для їхнього перебування.

Після цього розпочнеться велике переселення", – пообіцяв він.

Нагадаємо, раніше стали відомі імена топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО ввела санкції. Також санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.

Згодом стало відомо, що, за інформацією ЗМІ, Президент припинив громадянство трьох відомих контрабандистів. Двоє з них під санкціями РНБО.

14 травня Зеленський повідомив, щл РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі".