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14 мая 2021, 19:00 65

Зеленский пообещал проверить жителей элитных дач под Киевом

14 мая 2021, 19:00 65
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На заседании СНБО поднимался вопрос государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице
На заседании СНБО поднимался вопрос государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время пройдут проверки государственных дач и домов в заповедных зонах под Киевом. Жителей, которые проживают незаконно, выселят.

Об этом глава государства сказал в видеообращении по итогам заседания СНБО, передает RegioNews.

Речь идет о почти 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач. Он сказал, что дачами "за очень символическую плату начал пользоваться ряд непонятных лиц".

В подписи к видео указано, что они начали пользоваться дачами во времена пятого президента Петра Порошенко.

Зеленский отметил, что это бывшие судьи, прокуроры, таможенники, налоговики, "люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник, министры Януковича" (Зеленский вспомнил Табачника и Богатыреву).

Он утверждает, что приказал провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, установить полный перечень лиц, которые там проживают, и основания для их пребывания.

После этого начнется великое переселение", - пообещал он.

Напомним, ранее стали известны имена топ - 10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции. Также санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

Позже стало известно, что, по информации СМИ, Президент прекратил гражданство трех известных контрабандистов. Двое из них под санкциями СНБО.

14 мая Зеленский сообщил, что СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе".

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