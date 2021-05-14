ОП готує масштабну пресконференцію до другої річниці президентства Зеленського

Нині обговорюються можливі формати її проведення

Нині обговорюються можливі формати її проведення

Офіс президента

В Офісі глави держави мають намір провести широку пресконференцію президента Володимира Зеленського за результатами двох років його перебування на посаді.

Як пише RegioNews, про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк "Українській правді".

За його словами, нині обговорюються можливі формати широкої пресконференції, дата й місце її проведення.

"Ми обговорюємо найближчий період для пресконференції, але буде це до 20 травня, чи після залежить від графіка президента України", - наголосив він.

Радник керівника ОП також додав, що позиція влади загалом представлена у ЗМІ, але "ключову роль у цьому відіграє безпосереднє спілкування глави держави у різних форматах з журналістами".

Раніше повідомлялося, що Зеленський не виконав основні "стадіонні обіцянки".