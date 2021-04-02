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02 квітня 2021, 21:42 7

Стали відомі імена топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО сьогодні ввела санкції

02 квітня 2021, 21:42 7
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Також санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними
Також санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними
Фото з відкритих джерел
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У Раді нацбезпеки й оборони України оприлюднили перелік з топ-10 українських контрабандистів.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника в РНБО, передає RegioNews.

Окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.

Окремо під санкції попали 11 російських компаній включно із Росспвіробітництво.

Перелік контрабандистів:

Іван Бокало (зареєстрований – Львів)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)

Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса)

Віктор Шерман (Одеса)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух (Львів).

Як повідомлялося, сьогодні на засіданні РНБО ввели санкції проти топ-10 української контрабанди. Президент анонсував законодавчі зміни щодо митного декларування.

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