РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі" – Зеленський

Їх наклали після ухвалення відповідного закону

Їх наклали після ухвалення відповідного закону

Фото: із відкритих джерел

Рада національної безпеки та оборони України наклала санкції на 557 “злодіїв у законі” та 111 іноземців, які є “кримінальними авторитетами”.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram, передає RegioNews.

Завершилося чергове засідання РНБО. Його результатами стали важливі рішення для країни й, певно, серцеві напади для осіб, які роками діяли проти неї та народу”, - повідомив Зеленський.

За його словами, після ухвалення відповідного закону було застосовано персональні санкції проти 557 злодіїв у законі.

Також РНБО наклала санкції на 111 іноземців, які є "кримінальними авторитетами”.

Зеленський зазначив, що усі вони "відомі у всьому світі, а більшість з них перебуває наразі не в Україні”. Також він стверджує, що серед них зменшилась кількість тих, хто зараз перебуває в Україні на волі, з 34 до 17 людей.

Крім того, ми порушили питання державних земель і будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці, якими за часів попереднього президента за дуже символічну плату почала користуватися низка незрозумілих осіб”, - сказав він.

Нагадаємо, 2 квітня, стали відомі імена топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО ввела санкції. Також санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.

20 квітня стало відомо, що, за інформацією ЗМІ, Президент припинив громадянство трьох відомих контрабандистів. Двоє з них під санкціями РНБО.